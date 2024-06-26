ЕСПЧ сыграл большую роль в соблюдении прав человека в РФ — председатель КС РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участие России в системе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) сыграло большую роль в защите прав человека в России и формировании в стране соответствующих механизмов их гарантии. Выход РФ из системы ЕСПЧ не снимает с российских властей задачи решения проблемы прав человека в стране, сказал председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

«В целом, несмотря на некоторые очень существенные обстоятельства, Европейский суд сыграл большую роль в том, чтобы в Российской Федерации соблюдались права человека. Было бы неправильно говорить только с одной стороны. И Россия стремилась к взаимодействию с Европейским судом. То, что мы теперь не там, — не снимает проблему защиту конституционных прав и прав вообще», — отметил Зорькин в своем выступлении на международной конференции КС РФ «Защита прав и конституционный контроль» в рамках Петербургского международного юридического форума.