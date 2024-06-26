Затраты госзаказчиков на науку снизились почти вдвое — исследование

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госзаказчики на 46% уменьшили затраты на научные разработки — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2023 году. Тенденция сохраняется и за прошедший период 2024 года, так сумма затрат по 44-ФЗ сократилась на 72% относительно аналогичного периода 2023 года, говорится в результатах исследования «Контур.Закупок», которые имеются в распоряжении ТАСС.

В феврале в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимиру Путин призвал увеличить более чем в два раза государственные и частные капиталовложения в научные исследования и разработки. Долю таких вложений необходимо довести до 2% ВВП к 2030 году, добавил президент.

«Госзаказчики уменьшили затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Так, в 2022 году по 44-ФЗ и 223-ФЗ было опубликовано закупок на 278 млрд рублей, а по итогам 2023 года сумма торгов снизилась на 46% — до 149 млрд рублей», — говорится в исследовании.

Расходы госзаказчиков на научные исследования и опытно-конструкторские разработки снижаются последние три года, поясняют авторы исследования. По итогам 2021 года заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ провели 21,6 тыс. тендеров на сумму 437 млрд рублей. В 2022 году количество процедур увеличилось на 1,8% — до 22 тыс., но сумма проведенных закупок уменьшилась на 36% — до 278 млрд рублей. В 2023 году снизились оба показателя: и количество тендеров — до 19,8 тыс. процедур (-10% по сравнению с 2022 годом), и их общая сумма — до 149 млрд рублей (- 46% по сравнению с 2022 годом).

«Снижение суммы закупок на научные исследования и опытно-конструкторские разработки связано с перераспределением средств федерального бюджета на нужды безопасности и обороны страны. Средняя начальная цена одной закупки (НМЦ) также снизилась за последние три года. В закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2021 году она составила 21 млн рублей, в 2022 — 13 млн рублей, в 2023 — 7 млн рублей. Можно сделать вывод, что заказчики все чаще отказываются от крупных научных исследований в гражданских отраслях», — пояснил эксперт «Контур.Закупок» Василий Данильчик, отметив, что скорее всего, государство перераспределяет расходы на науку, отдавая приоритет оборонным нуждам — такие закупки скрыты из публичного доступа, статистику по ним собрать нельзя.