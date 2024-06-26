Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер российской компартии Геннадий Зюганов, которому исполняется 80 лет, удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Высшее после Героя России звание присвоено Зюганову «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», отмечается в документе.