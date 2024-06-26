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НОВОСТИ

Поступления в бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза - СМИ

14:00 26.06.2024 Источник: Известия

В федеральный бюджет за январь–май поступило более 57 млрд рублей от так называемого налога на богатых — тех, кто платит 15% с доходов выше 5 млн в год, заявили «Известиям» в ФНС. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Тенденция связана с ускоренным ростом зарплат и премий, а также дивидендных начислений. По прогнозу властей, бюджет должен получить 176 млрд от этой статьи по итогам года.

Эксперты уверены, что план перевыполнят. 

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