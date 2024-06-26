ЕС грозит саморазрушение в случае приема Украины в свой состав — депутат ФРГ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможное присоединение Украины к ЕС окажет разрушающее воздействие на сообщество, поскольку страна не соответствует критериям, необходимым для вступления в блок. Такое мнение выразила депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт, лидер созданной в январе этого года партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW).

«Мы в BSW отвергаем [возможность] вступления Украины [в Евросоюз], поскольку считаем, что условия [для этого] не соблюдены, — заявила она в ходе пресс-конференции фракции BSW в Бундестаге. — Для этого присоединения полностью отсутствуют элементарные экономические предпосылки. В стране свирепствует коррупция, недостаточно развито правовое государство, <…> — может ли она действительно стать частью ЕС? Этим ЕС разрушил бы сам себя».

Депутат отметила, что Запад не делает ничего, чтобы приблизить окончание украинского конфликта. По ее оценкам, пока на Украине не наступит мир, все перспективы ее вступления в ЕС крайне маловероятны. Вагенкнехт добавила, что поддержка стремления Украины в Евросоюз со стороны германского правительства безответственна, поскольку переговорный процесс о вступлении обойдется германским налогоплательщикам в миллиарды евро.