«Все получили, что хотели» — Песков о сделке по делу Ассанжа
14:32 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сделку по освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы словами «все получили, что хотели».
«Речь идет о судебной сделке. Все получили, что хотели. Нечего добавить, нечего комментировать», — сказал представитель Кремля журналистам, говоря об исходе дела Ассанжа.
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