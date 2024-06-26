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«Все получили, что хотели» — Песков о сделке по делу Ассанжа

14:32 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сделку по освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы словами «все получили, что хотели».

«Речь идет о судебной сделке. Все получили, что хотели. Нечего добавить, нечего комментировать», — сказал представитель Кремля журналистам, говоря об исходе дела Ассанжа.

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