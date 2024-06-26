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В Генпрокуратуре сообщили об изменившемся составе мигрантов, приезжающих в Россию

15:00 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежегодно в Россию въезжает около 15 млн иностранцев, преимущественно это трудовые мигранты, их состав кардинально изменился. Об этом сообщил прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Дмитрий Вагурин.

«В последние годы состав приезжающих кардинально изменился, большая часть мигрантов прибывает из соседних республик Средней Азии. Огромное число мигрантов, ежегодно это плюс-минус 15 млн человек, в основном трудовые мигранты с соответствующим уровнем образования и культуры, многие из них не владеют даже минимальным уровнем русского языка, потому что с развалом СССР у них на родине перестали его изучать», — сказал он в ходе круглого стола на тему «Антропология экстремизма. Современные тенденции и риски» в Общественной палате.

Вагурин отметил, что приезжим из соседних стран упростили правила въезда и пребывания в РФ, чтобы максимально легализовать. «Но в последние годы с изменением состава прибывающих стало понятно, что многие не хотят соблюдать местные законы и нормы поведения, демонстративно несут свою культуру, неуважительно относятся к местному населению», — добавил он.

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