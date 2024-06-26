Рютте сообщил, что ему «не терпится» стать новым генсеком НАТО
15:32 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что для него будет большой честью стать новым генеральным секретарем НАТО.
«Для меня огромная честь быть назначенным генеральным секретарем НАТО. Альянс есть и останется краеугольным камнем нашей коллективной безопасности», — написал он в социальной сети X. Рютте выразил благодарность поддержавшим его кандидатуру странам и отметил, что ему «не терпится» возглавить альянс.
Кандидатуру проигравшего выборы в своей стране премьера Нидерландов в среду утвердили послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета. Марк Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга.
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