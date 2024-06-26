Конституция — единственная идеология России, и другая ей не нужна — Зорькин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституция России закрепляет невозможность установления какой-либо доминирующей идеологии в стране и тем самым обеспечивает общее пространство для разных людей. В этом смысле единственная идеология, которая обеспечивает общность нации, — это сама Конституция РФ, в другой идеологии государство не нуждается, сказал журналистам председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин после международной конференции Конституционного суда РФ «Защита прав и конституционный контроль» в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Формулой конституции не допускается, запрещается государственная идеология. Я это расцениваю как? Запрет на идеологию в том смысле, что какая-то сепаратная, частная идеология, <…>, которая не охватывает то общее, что объединяет народ, в этом смысле и запрет вводится. Моя давняя позиция: конституция — и есть идеология, и никакой другой не надо, если говорить об общем», — отметил председатель КС РФ.

Он добавил, что вопрос о государственной идеологии периодически поднимается со времен устранения коммунистического доминирования в стране в начале 1990-х годов. Современная конституция, закрепляя запрет на идеологию, прежде всего гарантирует равные права для граждан с разными взглядами и способствует объединению людей, а не их разъединению. Она включает базовые человеческие нормы и ценности и главные из них — права человека и равенство всех перед законом.

«Нет смысла в конституции ничего менять, это моя личная точка зрения. Как только начинается смена, то это приводит к большим последствиям», — подчеркнул Зорькин.