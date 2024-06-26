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Шольц подтвердил договоренность о назначении фон дер Ляйен и Каллас на ключевые посты ЕС

16:32 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил договоренность о назначении Урсулы фон дер Ляйен, Антониу Кошты и Каи Каллас на ключевые посты в ЕС.

«Существует общая позиция, о которой стало известно <…>, а именно что Антониу Кошта станет будущим председателем Европейского совета, Урсула фон дер Ляйен — председателем Еврокомиссии, а политик Кая Каллас — верховным представителем [ЕС по иностранным делам и политике безопасности]», — сказал Шольц, выступая в Бундестаге. «Это, с моей точки зрения, хороший состав и ясное решение для европейского будущего», — считает он.

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