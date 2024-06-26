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Почти 80% украинцев не доверяют большинству госинститутов — опрос

17:40 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство жителей Украины не доверяют правительству, парламенту, чиновникам и судам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 июня.

Как отмечается в отчете, опубликованном на сайте центра, государственному аппарату (чиновникам) не доверяют 78,5% опрошенных, политическим партиям — 77,5%, Верховной раде — 76%, судебной системе — 73%, прокуратуре — 64%. Невысок рейтинг доверия и у антикоррупционных органов: Специализированной антикоррупционной прокуратуре не доверяют 63% респондентов, Национальному антикоррупционному бюро Украины — 62%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции — 62%.

Значительное число политиков и высших должностных лиц также не пользуются доверием большинства украинцев. Опрошенные выразили недоверие главе офиса президента Андрею Ермаку («совершенно не доверяют» и «скорее не доверяют» ему 63,9%), спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку (63,8%), главе пропрезидентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давиду Арахамии (61,9%), премьер-министру Денису Шмыгалю (57,3%).

Опрос проводился методом личного интервью. Были опрошены 2 016 респондентов в возрасте от 18 лет на тех территориях, которые находятся под контролем правительства Украины и где не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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