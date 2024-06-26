ВСУ ответственны за гибель 192 детей на территории РФ с февраля 2022 года - Небензя

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут ответственность за гибель 192 детей и нанесение увечий еще 554 на территории России с февраля 2022 года по апрель 2024-го. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.



«Подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования намеренно бьют по гражданским объектам: школам, детсадам, медицинским учреждениям. ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечий 554 детям на территории Российской Федерации только за период с февраля 2022-го по апрель 2024 года», — сказал он на заседании Совета Безопасности.



Небензя указал, что ВСУ «также несут ответственность за гибель 129 и нанесение увечий 503 детям на территории Донбасса» за период с 2014 до 2022 года.



