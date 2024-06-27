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НОВОСТИ

За ночь уничтожены 7 БПЛА над регионами РФ, в том числе Подмосковьем

09:00 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь семь украинских беспилотников над регионами России, в том числе Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей», — сказали там.

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