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НОВОСТИ

Генерал, возглавивший попытку госпереворота в Боливии, задержан — ТВ

09:05 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боливийский генерал Хуана Хосе Суньига, который вывел военных на площадь перед зданием правительства, был задержан по распоряжению генеральной прокуратуры. Об этом сообщил телеканал Bolivia TV.

На кадрах, которые были показаны в эфире, Суньига вышел из здания Генштаба в сопровождении сотрудников полиции, которые посадили его в машину.

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