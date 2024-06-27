ВСУ под Харьковом имитируют контрнаступление, заявил Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде населенных пунктов Харьковской области имитируют контратаки в попытках создать «видимость бурной деятельности». Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое отмечен ряд случаев, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера. Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит, вероятнее всего, статистический характер», — сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Марочко предположил, что увеличением количества «бумажных наступлений» противник пытается создать «видимость бурной деятельности» для отчетности перед западными кураторами.