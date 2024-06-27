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Минобрнауки РФ предложило ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей

10:00 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки РФ предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников. Выплату предлагается включить в нацпроект «Семья», сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект „Семья“ ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ», — говорится в сообщении.

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