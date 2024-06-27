0
0
84
НОВОСТИ

НАТО надеется успокоить Зеленского обещанием «моста в альянс» перед саммитом — NYT

10:05 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит президента Украины Владимира Зеленского и позволит предстоящему саммиту организации пройти более гладко, чем в прошлом году. Об этом пишет газета The New York Times.

Как отмечает издание, американская администрация и руководство НАТО пытаются таким образом «дать Киеву на саммите что-то существенное», не отказываясь при этом от своей позиции о том, что Украине не время вступать в альянс. Планируется, что обещание согласовать на предстоящем 9–11 июля саммите НАТО в Вашингтоне «мост к членству Украины в НАТО <…> удовлетворит Зеленского, и саммит пройдет более гладко, чем год назад в Вильнюсе, когда он открыто выразил свое недовольство тем, что Украине не озвучили четких сроков» вступления в альянс, добавляет газета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 27.06.2024
Большинство американцев не хотят видеть президентом ни Байдена, ни Трампа - опрос
0
51
10:20 27.06.2024
В Польше создадут пограничный спецназ для охраны границы от мигрантов
0
82
10:00 27.06.2024
Минобрнауки РФ предложило ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей
0
109
09:32 27.06.2024
ВСУ под Харьковом имитируют контрнаступление, заявил Марочко
0
181
09:20 27.06.2024
На месте схода поезда в Коми обнаружены тела двух человек
0
189
09:05 27.06.2024
Генерал, возглавивший попытку госпереворота в Боливии, задержан — ТВ
0
197
09:00 27.06.2024
За ночь уничтожены 7 БПЛА над регионами РФ, в том числе Подмосковьем
0
202
20:45 26.06.2024
Финляндия выделила 500 тыс. евро для подготовки Украины к ЕС
0
663
19:30 26.06.2024
ВСУ ответственны за гибель 192 детей на территории РФ с февраля 2022 года - Небензя
0
706
17:40 26.06.2024
Почти 80% украинцев не доверяют большинству госинститутов — опрос
0
762

Возврат к списку