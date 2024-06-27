НАТО надеется успокоить Зеленского обещанием «моста в альянс» перед саммитом — NYT
10:05 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит президента Украины Владимира Зеленского и позволит предстоящему саммиту организации пройти более гладко, чем в прошлом году. Об этом пишет газета The New York Times.
Как отмечает издание, американская администрация и руководство НАТО пытаются таким образом «дать Киеву на саммите что-то существенное», не отказываясь при этом от своей позиции о том, что Украине не время вступать в альянс. Планируется, что обещание согласовать на предстоящем 9–11 июля саммите НАТО в Вашингтоне «мост к членству Украины в НАТО <…> удовлетворит Зеленского, и саммит пройдет более гладко, чем год назад в Вильнюсе, когда он открыто выразил свое недовольство тем, что Украине не озвучили четких сроков» вступления в альянс, добавляет газета.
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