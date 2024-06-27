В Польше создадут пограничный спецназ для охраны границы от мигрантов
10:20 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отряды пограничного спецназа будут созданы в Польше для борьбы с группами агрессивных мигрантов. Об этом сообщил депутатам Сейма (нижней палаты парламента) замглавы МВД Чеслав Мрочек.
«Мы создадим специальные группы пограничной охраны, предназначенные для защиты границы», — цитирует его агентство РАР. «Это надо было сделать раньше», — добавил Мрочек.
По словам Мрочека, за образец можно будет взять «полицейские силы, которые обучены справляться с агрессивными группами, использующими опасные предметы».
Мрочек не уточнил, какие сроки понадобятся для подготовки пограничного спецназа и какова будет численность нового подразделения.
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