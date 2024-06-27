Большинство американцев не хотят видеть президентом ни Байдена, ни Трампа - опрос
10:32 27.06.2024 Источник: Интерфакс
Большинство граждан США не устраивают кандидаты в президенты страны - действующий президент демократ Джо Байден и бывший глава государства республиканец Дональд Трамп, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного New York Times/Siena College.
Так, 61% респондентов заявили, что Демократическая партия должна была выдвинуть другого кандидата, 54% высказались за другого кандидата от Республиканской партии.
Опрос был проведен 20-25 июня накануне первых дебатов кандидатов в четверг среди 1226 зарегистрированных избирателей с погрешностью плюс-минус 3 процентных пункта.
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