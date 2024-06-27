Самолеты ВВС РФ стали чаще пролетать над кораблями на Балтике, утверждают шведские военные

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия повысила свое присутствие на Балтике во время военно-морских учений Baltops — количество пролетов ее самолетов над участвующими в учениях кораблями оказалось больше, чем ожидалось, утверждает телеканал SVT.

«Это то, что мы наблюдали и раньше. Но сейчас это несколько больше, чем мы ожидали», — прокомментировал начальник оперативного отдела ВС Швеции Карл-Юхан Эдстрём.

Он отметил, что российские Су-24 и Су-27 пролетали не только над шведскими кораблями, но и над кораблями других стран. «Они пролетали немного ближе, чем обычно, но это не представляло опасности и не нарушало международные правила», — добавил Эдстрём.