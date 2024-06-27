Требования для мигрантов по русскому должны быть как для выпускников школ — Рособрнадзор
12:20 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Требования для мигрантов на экзамене по русскому языку для получения разрешения на временное проживание или работу должны быть такими же, как для выпускников школ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России.
«Эти требования [по экзамену] предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам одиннадцатых классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — сказал Музаев.
НОВОСТИ
- 13:32 27.06.2024
- Минюст РФ предложил залог как меру пресечения в случае примирения с потерпевшими
- 13:30 27.06.2024
- Сбер представил интерактивный годовой отчет
- 13:20 27.06.2024
- 90% IT-преступлений совершаются с кол-центров на Украине технологиями НАТО — МВД РФ
- 13:12 27.06.2024
- Сбер разрабатывает мультимодальный медицинский диагностический ассистент
- 13:05 27.06.2024
- В России готовится законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри — Минюст
- 13:00 27.06.2024
- Судьба одной девочки из поезда в Коми неизвестна, ее могло унести течением
- 12:32 27.06.2024
- РФ изучает возможность понижения дипотношений с Западом, но решение не принято — Песков
- 12:30 27.06.2024
- Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным AI-ассистентом
- 12:27 27.06.2024
- Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление
- 12:25 27.06.2024
- GIGA CODE поможет разработчикам провести аналитику кода
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать