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Требования для мигрантов по русскому должны быть как для выпускников школ — Рособрнадзор

12:20 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требования для мигрантов на экзамене по русскому языку для получения разрешения на временное проживание или работу должны быть такими же, как для выпускников школ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России.

«Эти требования [по экзамену] предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам одиннадцатых классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — сказал Музаев.

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