РФ изучает возможность понижения дипотношений с Западом, но решение не принято — Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассматривает все варианты реагирования на действия Запада, в том числе и возможное понижение уровня дипломатических отношений. Однако решение пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Это стандартная дипломатическая практика государства, которое сталкивается с недружественными и даже враждебными проявлениями, — отметил представитель Кремля. — По мере того как растет вовлеченность в украинский конфликт стран коллективного Запада, Соединенных Штатов Америки, конечно, Россия не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство».

«Но никаких решений на этот счет пока не принималось», — добавил Песков.