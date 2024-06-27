В России готовится законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри — Минюст

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри, разрабатывается в России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.

«Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много», — сказал он на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума.