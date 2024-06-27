90% IT-преступлений совершаются с кол-центров на Украине технологиями НАТО — МВД РФ
13:20 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 90% киберпреступлений в настоящее время совершаются с кол-центров на Украине, в основе которых лежат технологии НАТО. Об этом сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.
«Больше 90% преступлений такого рода совершаются из кол-центров, находящихся на Украине. Используются технологии, которые дают страны НАТО», — сказал он в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
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