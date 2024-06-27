Минюст РФ предложил залог как меру пресечения в случае примирения с потерпевшими

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замминистра юстиции РФ Вадим Федоров предложил применять к обвиняемым меру пресечения в виде залога в случае, если они примирились с потерпевшими. Об этом он сообщил, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Сейчас предлагается удовлетворять ходатайство о залоге в случае внесения суммы, возмещение которой является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, в соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказал он.

Статья гласит, что «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред».