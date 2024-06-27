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Страны Балтии и Польша попросили ЕС выделить средства для защиты границы с РФ — Каллас

14:00 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая, как ожидается, в пятницу будет назначена главой дипломатии ЕС на следующие 5 лет, подтвердила факт отправки запроса в Брюссель от прибалтийских республик и Польши о выделении им дополнительных средств на строительство укреплений на границе с Россией.

«Мы (прибалтийские государства и Польша — прим. ТАСС) направили [ЕС] письмо, поскольку у нас есть общая граница с Россией и Белоруссией, есть угроза. Нам необходимо построить оборонную инфраструктуру на границе [с Россией и Белоруссией]», — ответила она в Брюсселе на вопрос журналистов с просьбой прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о запросе на финансирование строительства укреплений.

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