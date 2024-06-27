Сбер представил интерактивный годовой отчет
13:30 27.06.2024
По итогам годового Общего собрания акционеров, на котором был утвержден годовой отчет банка за 2023 год, Сбер выпустил его интерактивную версию.
Отчет состоит из двух частей: отчета менеджмента и ESG-отчета. Каждая часть представляет собой интерактивный модуль, который позволяет читателю поэтапно переходить по основным разделам отчета или же сразу перейти в интересующий раздел с детальным описанием и показателями.
Любой пользователь может ознакомиться с отчетом благодаря интуитивно понятной навигации. Создание интерактивной версии годового отчета соответствует лучшим мировым практикам и создает дополнительную ценность для инвесторов, которым важно получать информацию в удобном и понятном формате.
«Годовой отчет Сбера состоит из огромного количества цифр и фактов, – отметил Тарас Скворцов, старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка. – Для его интерактивной версии мы представили все ключевые данные в наглядном формате, с которым легко и приятно взаимодействовать. Работа с акционерами, которых уже 1,8 млн человек, остается нашим ключевым приоритетом в рамках человекоцентричной стратегии развития. Надеемся, что благодаря новой интерактивной версии с нашим отчетом ознакомится еще больше акционеров».
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