0
0
121
НОВОСТИ

Суд лишил подполковника Магасумова звания Героя России и приговорил к 11 годам за убийство

14:32 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Луганский гарнизонный военный суд вынес приговор подполковнику Иреку Магасумову по делу об убийстве девушки в Луганске, приговорив его к 11 годам колонии строгого режима и лишив звания Героя России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Елфимов.

«Луганский гарнизонный военный суд принял решение о виновности моего подзащитного, несмотря на все наши доводы и аргументы. Приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, лишил звания Героя [России], но оставил воинское звание подполковника и три ордена Мужества», — сказал Елфимов, добавив, что Магасумов не признал вину в суде.

Как уточнил адвокат, Магасумов находится в СИЗО № 1 в городе Луганске. В апреле судебная коллегия Южного окружного военного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты в переносе слушания уголовного дела в отношении Магасумова за пределы Луганской Народной Республики (ЛНР).

Подполковник Магасумов был задержан в Луганске по обвинению в убийстве девушки. По версии следствия, он выстрелил случайно в состоянии алкогольного опьянения. При этом адвокаты заявляют, что выстрел произвел сослуживец подполковника, когда убирал свое оружие. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, в уголовном деле «есть явка с повинной другого офицера», который признался, что случайно выстрелил в девушку.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 27.06.2024
ВС РФ нанесли удар по аэродромам Украины, которые готовили для западных самолетов
0
48
15:10 27.06.2024
Научная премия Сбера пополнилась номинацией «AI в науке» с призовым фондом 16,5 млн рублей
0
31
15:05 27.06.2024
Бизнес сможет создавать AI-агентов на базе искусственного интеллекта Сбера
0
47
15:00 27.06.2024
В РФ с 2010 года в три раза снизилось число осужденных в колониях
0
57
14:12 27.06.2024
МО КНР на заявления США по Тайваню пригрозило ответным «адом»
0
178
14:00 27.06.2024
Страны Балтии и Польша попросили ЕС выделить средства для защиты границы с РФ — Каллас
0
176
13:32 27.06.2024
Минюст РФ предложил залог как меру пресечения в случае примирения с потерпевшими
0
216
13:30 27.06.2024
Сбер представил интерактивный годовой отчет
0
185
13:20 27.06.2024
90% IT-преступлений совершаются с кол-центров на Украине технологиями НАТО — МВД РФ
0
222
13:12 27.06.2024
Сбер разрабатывает мультимодальный медицинский диагностический ассистент
0
308

Возврат к списку