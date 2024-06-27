Суд лишил подполковника Магасумова звания Героя России и приговорил к 11 годам за убийство
14:32 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Луганский гарнизонный военный суд вынес приговор подполковнику Иреку Магасумову по делу об убийстве девушки в Луганске, приговорив его к 11 годам колонии строгого режима и лишив звания Героя России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Елфимов.
«Луганский гарнизонный военный суд принял решение о виновности моего подзащитного, несмотря на все наши доводы и аргументы. Приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, лишил звания Героя [России], но оставил воинское звание подполковника и три ордена Мужества», — сказал Елфимов, добавив, что Магасумов не признал вину в суде.
Как уточнил адвокат, Магасумов находится в СИЗО № 1 в городе Луганске. В апреле судебная коллегия Южного окружного военного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты в переносе слушания уголовного дела в отношении Магасумова за пределы Луганской Народной Республики (ЛНР).
Подполковник Магасумов был задержан в Луганске по обвинению в убийстве девушки. По версии следствия, он выстрелил случайно в состоянии алкогольного опьянения. При этом адвокаты заявляют, что выстрел произвел сослуживец подполковника, когда убирал свое оружие. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, в уголовном деле «есть явка с повинной другого офицера», который признался, что случайно выстрелил в девушку.
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