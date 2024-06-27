В РФ с 2010 года в три раза снизилось число осужденных в колониях
15:00 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число лиц, осужденных к отбыванию наказания в колониях на территории России, с 2020 года снизилось в три раза. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) сообщил замминистра юстиции РФ Вадим Федоров.
«В результате проводимой политики по гуманизации уголовных наказаний, расширению практики и назначения альтернативных мер лишения свободы численность осужденных к лишению свободы последовательно снижается. За период с 2010 года по настоящий момент численность лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях, снизилась более чем в три раза. И, что важно отметить, роста преступности при этом не наблюдается», — сказал он.
Численность находящихся в СИЗО за это время не изменилась, отметил Федоров. По его данным, сейчас в них находятся чуть более 100 тыс. подозреваемых и обвиняемых. Только за прошлый год суды отправили в СИЗО 80 тыс. человек, домашний арест избирался в 7,5 тыс. раз.
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