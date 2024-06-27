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НОВОСТИ

НАТО должна определить «военную победу Киева» как цель в конфликте на Украине — Каллас

15:32 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Североатлантического альянса должны поставить «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы должны определить победу как нашу цель в войне, потому что нельзя выиграть войну, если победа не определена как цель», — заявила Каллас, которая, как ожидается, в пятницу будет назначена главой дипломатии ЕС на следующие 5 лет.

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