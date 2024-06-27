Средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета МиГ-29

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16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили два украинских самолета МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.