Кадыров заявил, что с эстонскими войсками смогут справиться двое раненых бойцов РФ
16:12 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два безоружных раненых бойца РФ смогут справиться с эстонскими войсками. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя информацию о готовности Эстонии отправить войска на Украину.
«После прочтения этой новости я в срочном порядке связался с командиром спецназа „Ахмат“, заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудиновым, чтобы он молниеносно принял упреждающие меры. Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что тревожить остальных бойцов российской армии не придется. «Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», — добавил глава Чечни.
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