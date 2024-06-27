В России кратно выросло число иностранцев, подлежащих выдворению — глава ФССП

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число иностранцев, подлежащих принудительному выдворению из РФ, в этом году выросло кратно. Об этом в интервью ТАСС на полях XII Петербургского юридического форума сообщил директор ФССП — главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

«В 2024 году кратно увеличилось количество лиц, подлежащих принудительному выдворению. Так, только за 5 месяцев 2024 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации более 30 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, за 5 месяцев 2023 года — 12,7 тыс.», — сообщил глава ФССП.