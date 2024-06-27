Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков этапирован в колонию

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), приговоренный к четырем годам заключения за экстремизм, этапирован в колонию, сообщила его жена Мирослава Регинская.

«По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию», — написала Регинская в телеграм-канале.

Она добавила, что не располагает информацией, в какую колонию направлен Стрелков.