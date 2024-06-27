Современный мир и правовая система подошли к точке невозврата — Медведев

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Современный мир и установившаяся в нем правовая система стали радикально отличаться от прежних и пришли к точке невозврата. Такую оценку дал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии ПМЮФ.

«Сегодня мир стал не просто радикально другим, чем прежде. К сожалению, он по сути подошел к точке невозврата, и правовая система — вместе с ним», — охарактеризовал ситуацию Медведев.