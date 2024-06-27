Запад должен понести ответственность за вовлеченность в украинский конфликт — Медведев
17:43 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны должны понести моральную и юридическую ответственность за вовлеченность в украинский конфликт. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Эти [западные] государства и Соединенные Штаты Америки в юридическом смысле являются участниками [украинского] конфликта, отнюдь не занимают нейтральную позицию, как это вытекает из международных конвенций. Безусловно, мы должны будем сделать все, чтобы они понесли за это ответственность, ответственность и моральную, и, не в меньшей степени, юридическую. Я надеюсь, что изменения в миропорядке, изменения в международном праве смогут такой режим когда-нибудь обеспечить, потому что это будет восстановлением справедливости», — сказал Медведев.
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