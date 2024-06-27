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НОВОСТИ

Преимущество в украинском конфликте на стороне РФ - постпред США при НАТО

19:20 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит признала, что преимущество в конфликте на Украине на стороне России.

«Что касается преимущества, нет сомнений, что у России есть тысячи солдат, которых она может использовать для продолжения [специальной военной операции на Украине]», — сказала она в открытом интервью газете The Washington Post.

Вместе с тем Смит утверждала, что Россия пока «не достигла стратегических целей».

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