Преимущество в украинском конфликте на стороне РФ - постпред США при НАТО

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит признала, что преимущество в конфликте на Украине на стороне России.



«Что касается преимущества, нет сомнений, что у России есть тысячи солдат, которых она может использовать для продолжения [специальной военной операции на Украине]», — сказала она в открытом интервью газете The Washington Post.



Вместе с тем Смит утверждала, что Россия пока «не достигла стратегических целей».



