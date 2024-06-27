Рядом с заводом Tesla под Берлином обнаружена авиабомба времен войны
19:30 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бомба была найдена при строительных работах, она не подлежит транспортировке и, по предварительным данным, будет взорвана на месте. Точный радиус эвакуации пока не определен. Будет временно перекрыто автомобильное движение по двум пригородным дорогам. Как ожидается, на железнодорожном сообщении работа саперов не скажется. Также пока не сообщается о том, что производство придется приостановить и на самом заводе.
Агентство DPA пишет, что обнаруженная бомба — британского производства.
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