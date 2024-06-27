Рядом с заводом Tesla под Берлином обнаружена авиабомба времен войны

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неразорвавшаяся авиабомба весом 250 кг, сброшенная во время Второй мировой войны, обнаружена рядом с фабрикой Tesla под Берлином. Как сообщил телеканал RBB со ссылкой на местные власти, ее уничтожат управляемым взрывом в субботу.



Бомба была найдена при строительных работах, она не подлежит транспортировке и, по предварительным данным, будет взорвана на месте. Точный радиус эвакуации пока не определен. Будет временно перекрыто автомобильное движение по двум пригородным дорогам. Как ожидается, на железнодорожном сообщении работа саперов не скажется. Также пока не сообщается о том, что производство придется приостановить и на самом заводе.



Агентство DPA пишет, что обнаруженная бомба — британского производства.







