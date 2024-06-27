0
0
100
НОВОСТИ

Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в июле - постпред США

21:40 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) не собирается направлять Украине приглашение на вступление в свои ряды на саммите в Вашингтоне в июле. Это подтвердила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

«Украина не получит приглашение присоединиться к альянсу в нынешнем июле. Однако мы придвигаем их (власти в Киеве — прим. ТАСС) все ближе к альянсу, концентрируя внимание на вопросах оперативной совместимости, модернизации, а также обеспечения только что упомянутой координации [действий]», — сказала она в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.

Кроме того, дипломат признала, что Североатлантический блок не может принимать в свои ряды страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта. «Прежде всего мы не можем отрицать, что Украина ведет войну. И было бы очень сложно заниматься ситуацией, при которой в альянс принимается новый член, происходит расширение НАТО, когда ее (организации — прим. ТАСС) границы оспариваются», — отметила Смит.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:20 27.06.2024
В социальных учреждения Севастополя нанесут на окна защитные пленки
0
100
21:58 27.06.2024
Вице-президент Сбербанка Лебедь прогнозирует появление новых профессий в сфере кибербезопасности
0
131
21:44 27.06.2024
Вице-президент Сбера Белевцев: искусственный интеллект становится центральной технологией
0
146
21:20 27.06.2024
Отношения США и Китая можно охарактеризовать, как очень конкурентные - посол США в КНР
0
178
21:18 27.06.2024
Сбер с 1 июля запустит на новых территориях России эквайринг и предоставит бизнесменам льготные тарифы
0
178
20:40 27.06.2024
Неофициально всю неделю проходят траурные мероприятия по погибшим при обстреле Севастополя
0
210
19:30 27.06.2024
Рядом с заводом Tesla под Берлином обнаружена авиабомба времен войны
0
274
19:20 27.06.2024
Преимущество в украинском конфликте на стороне РФ - постпред США при НАТО
0
315
18:50 27.06.2024
С начала СВО оборонно-промышленная база РФ стала сильнее - посол США
0
337
18:35 27.06.2024
Из-за сильной жары синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Москве
0
347

Возврат к списку