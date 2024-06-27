Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в июле - постпред США

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) не собирается направлять Украине приглашение на вступление в свои ряды на саммите в Вашингтоне в июле. Это подтвердила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.



«Украина не получит приглашение присоединиться к альянсу в нынешнем июле. Однако мы придвигаем их (власти в Киеве — прим. ТАСС) все ближе к альянсу, концентрируя внимание на вопросах оперативной совместимости, модернизации, а также обеспечения только что упомянутой координации [действий]», — сказала она в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.



Кроме того, дипломат признала, что Североатлантический блок не может принимать в свои ряды страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта. «Прежде всего мы не можем отрицать, что Украина ведет войну. И было бы очень сложно заниматься ситуацией, при которой в альянс принимается новый член, происходит расширение НАТО, когда ее (организации — прим. ТАСС) границы оспариваются», — отметила Смит.







