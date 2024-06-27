Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в июле - постпред США
21:40 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Украина не получит приглашение присоединиться к альянсу в нынешнем июле. Однако мы придвигаем их (власти в Киеве — прим. ТАСС) все ближе к альянсу, концентрируя внимание на вопросах оперативной совместимости, модернизации, а также обеспечения только что упомянутой координации [действий]», — сказала она в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.
Кроме того, дипломат признала, что Североатлантический блок не может принимать в свои ряды страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта. «Прежде всего мы не можем отрицать, что Украина ведет войну. И было бы очень сложно заниматься ситуацией, при которой в альянс принимается новый член, происходит расширение НАТО, когда ее (организации — прим. ТАСС) границы оспариваются», — отметила Смит.
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