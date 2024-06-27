В социальных учреждения Севастополя нанесут на окна защитные пленки

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Защитные пленки будут нанесены на окна в социальных учреждениях Севастополя для защиты сотрудников и посетителей от осколков. Об этом сообщил председатель заксобрания города Владимир Немцев по итогам специального заседания городского парламента.



«Предложено оборудовать защитной пленкой все социально значимые учреждения и здания. Это имеются в виду и школы, и детские садики с тем, чтобы при повреждении стекол или попадании каких-то предметов мелкие осколки не смогли нанести вред здоровью школьников, детей, сотрудников», — сказал Немцев.



Кроме того, по словам спикера городского парламента, в ходе заседания обсуждалось оборудование дверей размыкателями, которые во время тревоги обеспечат доступ в подъезды. «У нас порядка 6 тыс. подъездов могут быть оборудованы такими системами. Чтобы во время тревоги централизованно двери в подъезды были открыты. Приняли сегодня тоже решение, что будем выделять на это средства», — сказал он.



