Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провальных дебатов — Politico
09:05 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые представители Демократической партии США начали активно обсуждать возможность заменить действующего президента Джо Байдена другим кандидатом на выборах главы государства на фоне его провала на дебатах. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на три источника, близких к демократам.
По их информации, однопартийцы Байдена «впали в панику» из-за его провала на дебатах с Дональдом Трампом и сейчас активно обсуждают «то, о чем было нельзя говорить»: замену действующего главы государства в предвыборной гонке другим кандидатом. «Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», — приводит издание слова источника.
НОВОСТИ
- 09:20 28.06.2024
- Вице-премьер Украины признала, что 40% экономики страны находится в тени
- 09:00 28.06.2024
- ПВО сбила 25 БПЛА над Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Смоленской областями
- 22:20 27.06.2024
- В социальных учреждения Севастополя нанесут на окна защитные пленки
- 21:58 27.06.2024
- Вице-президент Сбербанка Лебедь прогнозирует появление новых профессий в сфере кибербезопасности
- 21:44 27.06.2024
- Вице-президент Сбера Белевцев: искусственный интеллект становится центральной технологией
- 21:40 27.06.2024
- Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в июле - постпред США
- 21:20 27.06.2024
- Отношения США и Китая можно охарактеризовать, как очень конкурентные - посол США в КНР
- 21:18 27.06.2024
- Сбер с 1 июля запустит на новых территориях России эквайринг и предоставит бизнесменам льготные тарифы
- 20:40 27.06.2024
- Неофициально всю неделю проходят траурные мероприятия по погибшим при обстреле Севастополя
- 19:30 27.06.2024
- Рядом с заводом Tesla под Берлином обнаружена авиабомба времен войны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать