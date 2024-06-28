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НОВОСТИ

Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провальных дебатов — Politico

09:05 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые представители Демократической партии США начали активно обсуждать возможность заменить действующего президента Джо Байдена другим кандидатом на выборах главы государства на фоне его провала на дебатах. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на три источника, близких к демократам.

По их информации, однопартийцы Байдена «впали в панику» из-за его провала на дебатах с Дональдом Трампом и сейчас активно обсуждают «то, о чем было нельзя говорить»: замену действующего главы государства в предвыборной гонке другим кандидатом. «Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», — приводит издание слова источника.

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