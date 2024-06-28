Вице-премьер Украины признала, что 40% экономики страны находится в тени
09:20 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 40% экономики Украины, в особенности экспорт зерновых и прочей сельскохозяйственной продукции, находится в тени. Об этом заявила первый заместитель премьер-министра — министр экономики Юлия Свириденко.
«Я думаю, что по последним цифрам серого экспорта зерна вам могут дать оценку экспертную только наши зернотрейдеры, но понятно, что есть доля. Мы считали, что если мы говорим о теневой экономике, то 40% — это потенциальная цифра нахождения экономики в тени. Я думаю, очевидно, что это касается аграрного сектора, экспорта аграрной продукции в том числе», — приводит ее слова украинское агентство УНН.
Свириденко добавила, что сокрытие валютной выручки ставит под угрозу финансирование государственного бюджета.
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