Фон дер Ляйен, Кошта и Каллас назначены руководителями институтов ЕС на пять лет

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Об этом в соцсети X сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас — главой дипломатии ЕС.

Теперь Европарламент должен будет на пленарной сессии в июле проголосовать за назначенных Евросоветом кандидатов, после чего решения вступят в силу. Каллас сможет приступить к своим обязанностям в октябре, Кошта — в декабре, а фон дер Ляйен уже в сентябре представит новый состав Еврокомиссии.