0
0
1
НОВОСТИ

Фон дер Ляйен, Кошта и Каллас назначены руководителями институтов ЕС на пять лет

09:32 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Об этом в соцсети X сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас — главой дипломатии ЕС.

Теперь Европарламент должен будет на пленарной сессии в июле проголосовать за назначенных Евросоветом кандидатов, после чего решения вступят в силу. Каллас сможет приступить к своим обязанностям в октябре, Кошта — в декабре, а фон дер Ляйен уже в сентябре представит новый состав Еврокомиссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 28.06.2024
Вице-премьер Украины признала, что 40% экономики страны находится в тени
0
65
09:05 28.06.2024
Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провальных дебатов — Politico
0
117
09:00 28.06.2024
ПВО сбила 25 БПЛА над Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Смоленской областями
0
109
22:20 27.06.2024
В социальных учреждения Севастополя нанесут на окна защитные пленки
0
592
21:58 27.06.2024
Вице-президент Сбербанка Лебедь прогнозирует появление новых профессий в сфере кибербезопасности
0
605
21:44 27.06.2024
Вице-президент Сбера Белевцев: искусственный интеллект становится центральной технологией
0
631
21:40 27.06.2024
Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в июле - постпред США
0
597
21:20 27.06.2024
Отношения США и Китая можно охарактеризовать, как очень конкурентные - посол США в КНР
0
626
21:18 27.06.2024
Сбер с 1 июля запустит на новых территориях России эквайринг и предоставит бизнесменам льготные тарифы
0
611
20:40 27.06.2024
Неофициально всю неделю проходят траурные мероприятия по погибшим при обстреле Севастополя
0
617

Возврат к списку