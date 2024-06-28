Фон дер Ляйен, Кошта и Каллас назначены руководителями институтов ЕС на пять лет
09:32 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Об этом в соцсети X сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас — главой дипломатии ЕС.
Теперь Европарламент должен будет на пленарной сессии в июле проголосовать за назначенных Евросоветом кандидатов, после чего решения вступят в силу. Каллас сможет приступить к своим обязанностям в октябре, Кошта — в декабре, а фон дер Ляйен уже в сентябре представит новый состав Еврокомиссии.
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