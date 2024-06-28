0
0
159
НОВОСТИ

Дальнейший рост госдолга США угрожает мировой экономике - МВФ

10:00 28.06.2024 Источник: Lenta.ru

Дальнейший рост госдолга США угрожает как американской, так и мировой экономике. На такую угрозу указали в Международном валютном фонде (МВФ), передает Bloomberg.

По предварительным прогнозам, к 2032 году государственный долг может превысить 140 процентов ВВП Соединенных Штатов.

«Существует острая необходимость обратить вспять продолжающийся рост соотношения государственного долга к ВВП», — рассказали в международной организации. Там также сообщили, что агрессивная торговая политика США несет глобальные риски. Про этом в МВФ назвали американскую экономику «крепкой, динамичной и способной к адаптации».

В настоящее время госдолг США каждые 100 дней растет на триллион долларов. Кроме того, расходы на обслуживание долга в этом году впервые превысили расходы на оборону.  "Лента.Ру"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 28.06.2024
ЕС нужно 500 млрд евро на оборону на следующие 10 лет — глава Еврокомиссии
0
40
11:00 28.06.2024
США готовятся эвакуировать американских граждан из Ливана — NBC
0
53
10:32 28.06.2024
В РФ за 1,5 года у чиновников изъято 3,3 тыс. квартир и домов, не подтвержденных доходами
0
116
10:20 28.06.2024
Белоусов поручил Генштабу внести предложения по реагированию на провокации США с БПЛА
0
148
10:05 28.06.2024
Трамп заявил, что не считает приемлемыми выдвинутые Путиным условия мира на Украине
0
183
09:50 28.06.2024
Сбер: Развитие искусственного интеллекта приведет к появлению новых профессий в кибербезопасности
0
173
09:32 28.06.2024
Фон дер Ляйен, Кошта и Каллас назначены руководителями институтов ЕС на пять лет
0
213
09:20 28.06.2024
Вице-премьер Украины признала, что 40% экономики страны находится в тени
0
209
09:05 28.06.2024
Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провальных дебатов — Politico
0
291
09:00 28.06.2024
ПВО сбила 25 БПЛА над Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Смоленской областями
0
232

Возврат к списку