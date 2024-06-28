Дальнейший рост госдолга США угрожает мировой экономике - МВФ
10:00 28.06.2024 Источник: Lenta.ru
Дальнейший рост госдолга США угрожает как американской, так и мировой экономике. На такую угрозу указали в Международном валютном фонде (МВФ), передает Bloomberg.
По предварительным прогнозам, к 2032 году государственный долг может превысить 140 процентов ВВП Соединенных Штатов.
«Существует острая необходимость обратить вспять продолжающийся рост соотношения государственного долга к ВВП», — рассказали в международной организации. Там также сообщили, что агрессивная торговая политика США несет глобальные риски. Про этом в МВФ назвали американскую экономику «крепкой, динамичной и способной к адаптации».
В настоящее время госдолг США каждые 100 дней растет на триллион долларов. Кроме того, расходы на обслуживание долга в этом году впервые превысили расходы на оборону. "Лента.Ру"
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