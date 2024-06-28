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Трамп заявил, что не считает приемлемыми выдвинутые Путиным условия мира на Украине

10:05 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает приемлемыми выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным условия мира на Украине.

«Нет, они неприемлемы, — ответил он на соответствующий вопрос журналиста во время теледебатов со своим соперником на предстоящих выборах действующим президентом Джо Байденом. — Послушайте, это война, которая никогда не должна была начаться, будь у нас лидер. Он выделил Украине $200 миллиардов — это большие деньги. Я не думаю, что когда-либо было нечто подобное. Каждый раз, когда [президент Украины Владимир] Зеленский приезжает в США, он уезжает с $60 миллиардами, он самый лучший продавец на свете».

Трансляцию первых в этом году предвыборных теледебатов в Атланте (штат Джорджия) ведут все крупнейшие американские телекомпании.

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