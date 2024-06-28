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Белоусов поручил Генштабу внести предложения по реагированию на провокации США с БПЛА

10:20 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с проектом беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Минобороны РФ отметили возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над Черным морем, которые ведут разведку и целеуказания поставляемому странами Запада Вооруженным силам Украины высокоточному оружию для ударов по России.

«Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации внести предложения по оперативному реагированию на провокации», — сказали в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС РФ, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией. «Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией», — отметили в Минобороны, подчеркнув, что «ответственность за это будут нести страны НАТО».

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