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НОВОСТИ

В РФ за 1,5 года у чиновников изъято 3,3 тыс. квартир и домов, не подтвержденных доходами

10:32 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебные приставы в России в 2023–2024 годах передали в доход государства более 3,3 тыс. квартир и домов, приобретение которых госслужащими не было подтверждено легальными доходами. Об этом в интервью ТАСС на полях XII Петербургского международного юридического форума сообщил директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

«В рамках исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных документов, выданных судами по заявлениям прокуроров об обращении в доход государства имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена, за 2023 год и 5 месяцев 2024 года в уполномоченные органы передано более 1,2 трлн ценных бумаг и порядка 10,4 тыс. объектов иного имущества, в том числе 3,3 тыс. квартир и домов, 115 транспортных средств, 427 предметов роскоши — часы, ручки, монеты, картины, ценные бумаги», — сообщил он.

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