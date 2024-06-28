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НОВОСТИ

Сбер: Развитие искусственного интеллекта приведет к появлению новых профессий в кибербезопасности

09:50 28.06.2024

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Фото пресс-службы Сбера
Ежедневно в Сбере обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности – в 10 раз больше, чем четыре года назад. За это же время в 2,5 раза выросло ежемесячное количество транзакций, а число изменений в цифровых продуктах увеличилось в 10 раз.

В условиях увеличения технологической сложности работы Сбера и на фоне роста AI-угроз использование AI-решений жизненно необходимо для обеспечения кибербезопасности банка и его клиентов.

«Система управления в кибербезопасности базируется на следующих элементах: людях, технологиях, процессах, данных. Мы прогнозируем активную интеграцию AI-технологий во все эти элементы в ближайшие годы, – рассказал вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь. – Соответственно, люди никуда не денутся – они будут работать в условиях новой реальности. Например, создавать и обучать цифровых аватаров, управлять ими. Эти аватары при помощи узкоспециализированных AI-агентов будут решать конкретные задачи по обеспечению кибербезопасности в условиях постоянно нарастающей технологической сложности работы организаций».

«Также в кибербезопасности будущего важна роль мультиагентных систем: автономные агенты, решающие разные задачи, будут объединяться в группы для решения одной общей задачи, – добавил он. – В контексте кибербезопасности – и для нападения, и для защиты. Простой, уже реализованный пример работы мультиагентной системы – роевое применение беспилотников».

По словам представителя Сбера, сейчас видится три варианта построения процессов кибербезопасности с использованием технологий AI:

− традиционные процессы, сконструированные людьми, – AI-агенты будут исполнять их и сообщать об отклонениях в их выполнении;

− AI самостоятельно конструирует новые процессы, человек берет на себя роль конструктора «мозга» AI;

− наиболее футуристический вариант: человек декларативно ставит задачу и оценивает результативность, AI-система сама от и до определяет, как будет решена задача.

«При этом ключевым умением AI должно быть самообучение и переход от процесса обработки данных к применению знаний, – сказал Сергей Лебедь. – Это значит, что AI должен уметь получать опыт, обобщать его, познавать и понимать. То есть, по сути, быть мыслящей сущностью, самостоятельно принимающей верные решения и совершающей верные действия в каждом конкретном случае».

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