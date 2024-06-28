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НОВОСТИ

США готовятся эвакуировать американских граждан из Ливана — NBC

11:00 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США перебрасывает силы ближе к израильско-ливанской границе, чтобы в случае необходимости эвакуировать из Ливана американских граждан в связи с эскалацией боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболлах». Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, Вашингтон все сильнее опасается, что Израиль может предпринять наземную наступательную операцию против Ливана в ближайшие недели.

Отмечается, что в среду десантный корабль ВМС США USS Wasp и 24-й экспедиционный отряд морской пехоты были переброшены в Средиземное море. Там же находится американский десантный корабль-док Oak Hill. Кроме того, США ведут переговоры с союзниками, чтобы в случае необходимости совместно координировать процесс эвакуации.

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