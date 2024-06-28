ЕС нужно 500 млрд евро на оборону на следующие 10 лет — глава Еврокомиссии

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюзу необходимо дополнительно 500 млрд евро на оборону на следующие десять лет. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Если учитывать все и основываться на открытой информации, то нам нужно дополнительно около 500 млрд евро на следующие десять лет», — сказала она. По ее словам, эти деньги можно получить как за счет финансирования из бюджетов стран — членов ЕС, так и за счет средств Евросоюза.